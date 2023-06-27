Kırcaali'de Kurban Bayramı Konseri Düzenlendi

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde, Ömer Lütfi Kültür Derneği ve Kırcaali Bölge Müftülüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla konser düzenledi. Şehir halkının ilgiyle izlediği konserde halk oyunları ve Türkçe şarkılar seslendirildi.

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde, Ömer Lütfi Kültür Derneği ve Kırcaali Bölge Müftülüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla konser düzenledi.

Kırcaali Belediyesinin desteği ile Şehir Parkı'nda kurulan sahnede düzenlenen konserin açılışında konuşan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, "Dünyada savaşların bitmesini, gözyaşlarının dinmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Tüm duaların başında barış duasının yer alması temennisinde bulunan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz de "Kurban Bayramı arifesinde Kırcaali şehri bir kez daha barış, hoşgörü, kardeşlik mesajını veriyor. Şehrimizde tüm bayramlar ortaktır, tüm bayramları birlikte kutluyoruz." diye konuştu.

Şehir halkının ilgiyle izlediği konser, Ömer Lütfi Kültür Derneği Folklor Topluluğu'nun halk oyunlarıyla başladı.

Programda, genç solistlerin seslendirdiği Türkçe şarkıların ardından, Kırcaali Bölge Müftülüğü İlahi Grubunca ilahiler okundu.