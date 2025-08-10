Kıraç, Adana'da Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Sahne Aldı

Kıraç, Adana'da Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Kıraç, 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri çerçevesinde Adana'nın Karaisalı ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Kıraç, 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı.

Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı konserin sonunda Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Kıraç'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Kültür Sanat
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.