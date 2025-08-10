Kıraç, Adana'da Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Sahne Aldı

Şarkıcı Kıraç, 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı.

Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı konserin sonunda Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Kıraç'a hediye takdim etti.