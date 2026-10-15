Kilis Valisi Kalaylı, müzik öğretmenleriyle sanat eğitimini değerlendirdi

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Kilis Valisi Ömer Kalaylı, müzik öğretmenleriyle bir araya gelerek çocukların sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi ve müzik eğitimlerinin desteklenmesine yönelik konuları değerlendirdi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de katıldı. Toplantıda, müzik sınıflarının oluşturulması, müzik odaları ile enstrüman ihtiyaçları ve çocukların sanata yönlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı