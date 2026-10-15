Kilis Valisi Kalaylı, müzik öğretmenleriyle sanat eğitimini değerlendirdi

Kilis Valisi Kalaylı, müzik öğretmenleriyle sanat eğitimini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığındaki toplantıda müzik öğretmenleriyle çocukların sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi ve müzik eğitimlerinin desteklenmesi görüşüldü. Toplantıda müzik sınıfları, enstrüman ihtiyaçları ve çocukların sanata yönlendirilmesi ele alındı.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, müzik öğretmenleriyle bir araya gelerek çocukların sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi ve müzik eğitimlerinin desteklenmesine yönelik konuları değerlendirdi.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de katıldı. Toplantıda, müzik sınıflarının oluşturulması, müzik odaları ile enstrüman ihtiyaçları ve çocukların sanata yönlendirilmesi konuları ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı