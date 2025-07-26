Kilis'teki Oylum Höyük'te Sıcak Havada Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Kilis'teki Oylum Höyük'te Sıcak Havada Kazı Çalışmaları Devam Ediyor
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyüklerinden Oylum Höyük'te, 43 derecelik sıcaklıkta kazı çalışmaları sürerken, bölgenin tarihi önemi vurgulanıyor.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te 43 derecedeki sıcaklıkta kazı çalışmaları devam ediyor.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında bu yıl kazılara haziran ayının başında başlandı.

Prof. Dr. Atilla Engin, 1988 yılında başlayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun soluklu kazı projesi olan Oylum Höyük ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Tunç Çağlarında bölgesel bir yönetim merkezidir. Hititli bir yöneticiye ait idari bir yapı ile ele geçen yönetici sınıfa ait çok sayıdaki kral mühür ve mühür baskısı ile çivi yazılı belgeler Oylum Höyük'ün Hitit kaynaklarında ve Mezopotamya kaynaklarında Ulisum/Ullis/İllis olarak geçen Nuhaşşe ülkesinin başkenti olabileceğini gösteren bulgular elde edilmiştir. Özellikle milattan önce 13'üncü yüzyılda Oylum Höyük'teki kent yerleşmesi Hitit kontrolündedir. Bu tabakada ele geçmesi muhtemel Hitit belgeleri ve yönetici sınıfa ait mühür ve mühür baskıları, bölgenin siyasi ve kültürel tarihine ışık tutarken, Oylum Höyük'ün bölgedeki konumunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bizim burada kazı çalışmalarımız sıcak havaya rağmen devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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