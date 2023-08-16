Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bulunduğu Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bulunduğu Nevşehir'de önce Mucur Kurugöl Kozanoğulları Dinlenme Tesisleri'nde karşılandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u belediyedeki makamında ziyaret etti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi örnek dairesini inceledi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, proje ile ilgili bilgi verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Kılıçdaroğlu; Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanatevi açılışına katıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Eren Erdem, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve CHP'li belediye başkanları eşlik etti.