Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin'den Ressamlık Hikayesi

SİVAS'ta yaşayan Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin (72), ünlü ressam Bob Norman Ross'dan etkilenerek ressam oldu. Doğa ve manzara resimleri çizen Şahin, ilk sergisini açtı.

Kentte yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin, 1990'lı yıllarda TRT'de vatandaşların ilgiyle izlediği ressam Bob Norman Ross'dan etkilenerek resme merak saldı. Evinde doğa ve manzara resimleri çizmeye başlayan Şahin, kendisini bu alanda geliştirdi. 35 yıl boyunca birçok resim çizen Gazi Şahin, kentte ilk sergisini açtı. Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Kongre Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışını Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyelerine Bahri Şahin, çizimini yaptığı 20 resmi tanıttı.

'BOB ROSS'U İZLEYEREK FİKİR EDİNDİM'

Açtığı sergiden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bahri Şahin, "Kendi imkanlarımla kendimi geliştirdim, bir şeyler yapmaya çalıştım. Sergime gelen herkese teşekkür ediyorum. Ben resimlerimde daha çok manzara türü çalışıyorum. Çocukluğumda ilgim vardı. Televizyonda Bob Ross diye bir ressam vardı. Onu izleyerek fikirler edindim" diye konuştu.