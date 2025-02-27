Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama

Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti
İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da

4 yıl hapis, siyasi yasak! İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

BKM organizasyonuyla 19 Şubat'ta verilmesi planlanan ancak Buika'nın ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelenen konser, Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Prova görüntülerinden oluşan videonun gösterimiyle başlayan konserde sevenlerine seslenen Buika, çok endişeli günler geçirdiğini, bu süreçte melek gibi Türk doktorlarıyla tanıştığını ve onların kendisini yeniden yaşattığını söyledi.

Aynı zamanda amatör bir müzisyen olan doktorunu sahneye davet eden Buika, doktoruyla birlikte iki şarkı seslendirdi.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

"SENİ SEVİYORUM İSTANBUL"

İspanyol sanatçı, ardından Türkçe "Seni seviyorum İstanbul!" diyerek, "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco"nun aralarında bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Buika, solo performansının ardından heyecanını dile getirirken sahneye, alkışlar eşliğinde Kibariye'yi davet etti.

SEVDAM AĞLIYOR'U SÖYLEDİLER

İkili, geçen haftalarda dijital platformlarda yayımlanan, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam ağlıyor" ile "No habra nadie en el mundo" parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

Konserin devamında Kibariye, "Sil baştan", "Gidemem" ve "Kara kış"ın da aralarında olduğu şarkıları söyledi.

Kibariye'ye "İki arada bir derede" adlı hareketli parçasında danslarıyla Gülay Sütçü sahnede eşlik etti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 2018'de vefat eden müzisyen Yaşar Gaga'yı anan Kibariye, "Bir araya gelmemiz için çok çaba sarf etmişti. Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugüneymiş. Şerefler verdiniz, hoş geldiniz, mutlu günleriniz olsun." ifadelerini kullandı.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

KONSERLER DEVAM EDECEK

Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek turne kapsamında 20 Mayıs'ta Ankara'da, 22 Mayıs'ta İzmir'de, 23 Mayıs'ta Antalya'da ve 26 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler

Kibariye ile Buika'dan tarihi konser: Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendirdiler
Kaynak: AA / Rumeysa Aydın - Kültür Sanat
img

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem: Gizli geçitli VIP odalar
img

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
img

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Müthiş 2 ses

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti

1 saniye bile düşünmediler! TFF'den Galatasaray'a ret
Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.