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Kendine Özgü Sanatıyla: Sayime Serra Erdoğan

Kendine Özgü Sanatıyla: Sayime Serra Erdoğan
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El sanatlarının zengin kültürel mirasını günümüzle buluşturan Sayime Serra Erdoğan, sanata olan özgün yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Anadolu medeniyetlerinden ilham alan Erdoğan, Göbeklitepe, Germanicia, bereket ve Şahmeran gibi kadim temaları eserlerinde işleyerek, kültürel değerleri yaşatmayı amaçlıyor.

Geleneksel ve modern unsurları harmanlayarak sanatına farklı bir boyut kazandıran Erdoğan, teknolojik objeleri de bu sanatsal vizyonla buluşturuyor. Bu kapsamda geliştirdiği projelerden biri, milli muharip uçak KAAN'ın maketini Göbeklitepe figürleriyle süsleme çalışması oldu.

"HAVADA SANAT"

Her eseri, belirgin bir eskize dayanmadan, tamamen içsel bir yaratım sürecinin ürünü olarak ortaya çıkan özgün çalışmalardan oluşuyor. Bu özgür ve yenilikçi yaklaşım, eserlerine derinlik katarken, her birinin farklı bir hikayesi olmasını sağlıyor. Sayime Serra Erdoğan'ın son projelerinden biri de "Havada Sanat" adını taşıyor. Bu projeyle, sivil havacılık alanında sanatı gökyüzüne taşımayı hedefleyen sanatçı, Türkiye'nin kültürel miraslarını uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlıyor.

Sanatında geçmişle geleceği buluşturan Sayime Serra Erdoğan, özgün çalışmaları ve sanatsal vizyonuyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat

Kültür Sanat Göbeklitepe Ressam Yaşam Sanat

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