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Kemeraltı Tasarım Atölyesi'nin Türkülerle Medeniyetimiz Sergisi Açıldı

Kemeraltı Tasarım Atölyesi'nin Türkülerle Medeniyetimiz Sergisi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Kemeraltı Tasarım Atölyesi'nin 'Cumhuriyetin 100. Yılında Türkülerle Medeniyetimiz' adlı resim sergisi, Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, Cumhuriyet'in kuruluşu ve kazanımları ile medeniyetimizden süzülerek bugünlere taşınan türkülerimize odaklanıyor. Türkiye'nin farklı yörelerinden türküler seçilerek hikayelerinin yorumlandığı, minyatür, cam altı boyama, cam mozaik, hat sanat dallarında eserler yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da açılışa katıldı. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kemeraltı Tasarım Atölyesi'nin "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkülerle Medeniyetimiz" adlı resim sergisi, Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da açılışa katıldı. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kemeraltı Tasarım Atölyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkülerle Medeniyetimiz" adlı resim sergisi Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da açılışa katıldı. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Cumhuriyet'in kuruluşu ve kazanımları ile medeniyetimizden süzülerek bugünlere taşınan türkülerimize odaklanıyor. Türkiye'nin farklı yörelerinden türküler seçilerek hikayelerinin yorumlandığı, minyatür, cam altı boyama, cam mozaik, hat sanat dallarında eserler yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

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