Kemalpaşa'da "Maarifin Kalbinde Çocuk Korosu"ndan yıl sonu konseri

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 'Maarifin Kalbinde Çocuk Korosu', Barış Manço'nun eserlerini seslendirdiği yıl sonu konserini gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, konserin önemine vurgu yaptı.

Kemalpaşa 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Musa Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen 'erdem-değer-eylem' anlayışı sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, sanatla, kültürle ve sosyal etkinliklerle iç içe bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bizler de Kemalpaşa'da çocuklarımızın kalbine dokunan, onları hayata çok yönlü hazırlayan çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Konserin ardından Kaymakam Musa Sarı, koronun şefi Ceren İnci'yi tebrik ederek günün anısına çiçek verdi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
