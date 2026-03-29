Haberler

Erzincan'ın kapı tokmağı ve kuru kaymağı coğrafi işaret aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, geleneksel 'Kemaliye kapı tokmağı' ve yöreye özgü 'Kemaliye kuru kaymağı' coğrafi işaret tescili aldı. Bu tescil, ilçenin kültürel değerlerinin resmi olarak tanınması anlamına geliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üretilerek evlerin kapısına asılan "Kemaliye kapı tokmağı" ile yöreye özgü lezzetlerden "Kemaliye kuru kaymağı" coğrafi işaret tescili aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 26 Ocak 2023 tarihinde yapılan tescil başvurusu sonuçlandı.

Yapılan değerlendirmede, ilçede asırlardır yaşatılan ve Türklerin Şamanizme inandığı dönemdeki geleneklerden olup çeşitli motiflerle süslenen "Kemaliye kapı tokmağı" ile yine yörede farklı lezzetler arasında gösterilen "Kemaliye kuru kaymağı" coğrafi işaret aldı.

Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, kıymetli iki kültürel değerin resmi olarak tescillendiği belirtildi.

Tescillenen ürünlerin sadece bir belge olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tesciller yalnızca bir belge değil, Kemaliye'mizin zanaat geleneğinin, mutfak kültürünün ve tarihi kimliğinin resmi olarak tescillenmesidir. Yüzyıllardır evlerimizin kapılarında yankılanan tokmak sesleri de, sofralarımızın vazgeçilmezi olan kuru kaymak da artık güvence altındadır."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

