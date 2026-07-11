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Kemaliye Helvası deneyim atölyesinde tanıtıldı

Kemaliye Helvası deneyim atölyesinde tanıtıldı
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Erzincan'da düzenlenen Deneyim Atölyesi'nde geleneksel Kemaliye helvasının yapımı uygulamalı olarak katılımcılara tanıtıldı, etkinlikte merhum Mehmet Rıfat Birler anıldı ve Osman Torun'a plaket verildi.

"Deneyim Atölyesi"nde geleneksel Kemaliye helvasının yapımı katılımcılara uygulamalı olarak tanıtıldı.

Ayşe Birler ve Osman Birler'in rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, geleneksel yöntemlerle hazırlanan Kemaliye helvası program sonunda katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte, Kemaliye'ye uzun yıllar hizmet eden merhum Mehmet Rıfat Birler de anılırken, Açık Kütüphane Etkinlik Alanı'ndaki programlara katkılarından dolayı Osman Torun'a plaket takdim edildi.

Programda, Kemaliye'nin geleneksel mutfak kültürünün ve yöresel lezzetlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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