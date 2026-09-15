Kemah'taki Mengücekli, Selçuklu ve Osmanlı mirası geleceğe taşınıyor

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları, Mengücekli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bugüne ulaşan tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak.

Kemah ilçesinin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması için kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğünce sekizgen gövdesi, tuğla işçiliği ve geometrik süslemeleriyle Mengücekli döneminin önemli mimari eserleri arasında bulunan Sultan Melik Mengücek Gazi Türbesi'nde çalışma başlatıldı.

Dikdörtgen planlı ve geometrik tuğla süslemeleriyle öne çıkan Behramşah Zaviyesi, dıştan sekizgen, içten yuvarlak gövdeli Sancaktar Türbesi ve Osmanlı dönemine ait 45 mezar taşının bulunduğu Sağıroğlu Mezarlığı da restorasyon kapsamında ele alınıyor.

Yaklaşık 30 kişilik ekibin görev aldığı çalışmaların 13 ayda tamamlanması planlanıyor.

Restorasyon kapsamında, yapıların özgün mimari özelliklerinin korunmasına, zamanla meydana gelen bozulmaların giderilmesine ve yapıların sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar hassas şekilde yürütülüyor.

Sanat tarihçisi Makbule Kanberoğlu, AA muhabirine, tarihi ve kültürel miras açısından çok önemli bir bölgede çalıştıklarını söyledi.

Restorasyon sürecinin ilçenin tarihinin anlaşılması açısından önem taşıdığını anlatan Kanberoğlu, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarında özellikle Mengücekli döneminden kalan bu değerlerin gün yüzüne çıkartılması, korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması hedefleniyor. Bu çalışmaların Kemah'ın tarihine ve kültürel hafızasına çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Böylesine değerli yapıların yeniden ihya edilmesi Erzincan ve ülkemiz adına çok değerlidir."

"Yapıların özgün ve doğal özelliklerine zarar vermeden restorasyon yapılıyor"

Restoratör Murat Sinop da çalışmalarda yaklaşık 30 kişilik ekibin görev yaptığını belirterek, "Bu çalışmalarda amacımız, Kemah ilçesine kültürel ve turistik anlamda katkı sağlamak. Yapıların özgün ve doğal özelliklerine zarar vermeden restorasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların amacı Mengücek tarihini gün yüzüne çıkarmak, yapıları onarmak ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA