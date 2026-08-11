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KBÜ Öğrencilerinin 'Ahraz' Belgeseline Birincilik Ödülü

KBÜ Öğrencilerinin 'Ahraz' Belgeseline Birincilik Ödülü
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 'Ahraz' belgeseli, 190 filmin katıldığı 1. Kısa Film Festivali'nde Belgesel Kategorisi'nde birincilik ödülü kazandı. Daha önce 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde de ödül alan film, akademik danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten'in yürüttüğü, Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel'in yönettiği bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Karabük Üniversitesi(KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Ahraz" belgeseli, 190 filmin başvurduğu 1. Kısa Film Festivali'nde Belgesel Kategorisi Birincilik Ödülü'nü kazandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin "Ahraz" adlı belgesel filmi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Kısa Film Festivali'nde birinci oldu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Ahraz", Türkiye'nin farklı illerinden ve üniversitelerinden 190 filmin katıldığı festivalde jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle layık görüldü.

Filmin yönetmenliğini Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel üstlenirken, yapım ekibinde Hediye Aras, Kardelen Karaduman ve Azra Çakır görev aldı. Filmin akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Burak Türten yürüttü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine üniversite yöneticileri, akademisyenler, jüri üyeleri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

"Ahraz" daha önce 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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