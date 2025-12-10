Haberler

Kazak Türklerinin Doğu Türkistan'dan Manisa'ya göçü kayıt altına alındı

Kazak Türklerinin Doğu Türkistan'dan Manisa'ya göçü kayıt altına alındı

MCBÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Kazak Türklerinin Doğu Türkistan'dan Manisa'nın Salihli ilçesine göç sürecini araştırdı. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, göç deneyimlerini ve uyum süreçlerini derleyerek önemli verilere ulaşmayı hedefliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Kazak Türklerinin Doğu Türkistan'dan Manisa'nın Salihli ilçesine göç sürecini inceledi.

Prof. Dr. Rasim Akpınar'ın danışmanlığında öğrenciler Elif Yaprak Daşar ve Muhammed Yusuf Bozdağlı tarafından hazırlanan "Bir Sözlü Tarih Çalışması: Kazak Türklerinin Doğu Türkistan'dan Manisa'ya Göçü ve İskanı… Rivayet Odur Ki…" başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Çalışma kapsamında, Kurtuluş Mahallesinde saha çalışması yapan öğrenciler, 1954 yılından bu yana Salihli'de yaşayan Kazak Türklerinin göç deneyimleri, iskan sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve uyum süreçlerini derledi.

Proje sayesinde Kazak Türklerinin Manisa'ya yerleşme sürecinde yaşadıkları sorunların dönemlere ayrılarak ilk kez sistematik şekilde ortaya konulduğunu belirtildi.

Elde edilen verilerin akademik yayın için kaynak teşkil edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
