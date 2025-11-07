Kayseri'nin 6 bin yıllık lezzet sırları kitaplaştı

Kayseri'nin 6 bin yıllık köklü mutfak mirası, hazırlanan yeni bir eserle kayıt altına alındı. "Tarihten Kültüre Kayseri Gastronomisi" adıyla yayınlanan kitap, şehrin tarihini, kültürünü ve damak tadını aynı sofrada buluşturmayı amaçlıyor. Gastronomi dünyası ve Kayseri severler için eşsiz bir kaynak olarak gösterilen çalışma, kadim mutfağın izlerini bilimsel ve kültürel yönleriyle ele alıyor.

Hititlerden gelen miras: Mantı ve pastırma

Kitapta yer alan en çarpıcı bilgilerden biri, Kayseri mutfağının bugünkü karakteristik özelliklerinin binlerce yıl öncesine dayandığı. Eserde, günümüz Kayseri mutfağının en belirgin lezzetleri olan etli, hamurlu ve bulgurlu yemek çeşitlerinin, aslında Hitit mutfağındaki geleneğin bir devamı niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Bu bilgi, mantı ve pastırma gibi dünyaca ünlü lezzetlerin ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.

Tatlıda sirke ve tahin bir arada

"Tarihten Kültüre Kayseri Gastronomisi", sadece bilinen lezzetleri değil, aynı zamanda şaşırtıcı tarifleri de içeriyor. Bu tariflerden biri olan yöresel "Nevzine" tatlısı, içeriğiyle dikkat çekiyor. Tatlının hamurunda un, yağ ve cevizin yanı sıra hem tahin hem de sirke kullanılıyor. Pişirildikten sonra üzerine üzüm pekmezli şerbet dökülen bu özel tatlı, Kayseri mutfağının ne kadar özgün bileşenleri bir araya getirebildiğini gösteriyor.

Eser, aynı zamanda "Börek Aşı Çorbası" ve "Kurşun Aşı Çorbası" gibi içerisinde küçük köfteler veya mantı benzeri hamurlar bulunan, zengin içerikli yöresel çorbaları da detaylı tarifleriyle okuyucuya sunuyor. Kitap, coğrafi işaret almış onlarca ürünle birlikte Kayseri'nin gastronomi zenginliğini tüm yönleriyle ortaya koyuyor.