Kayseri İncesu'da Geç Roma-Erken Bizans Dönemine Ait Mozaikler ve Mezarlar Bulundu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıda, çocuk ve yetişkin mezarı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılara 12 kişilik ekip katılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, alanda yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada, mozaik yapı ve yerleşim yerindeki çalışmaların gün yüzüne çıkmaya başladığını söyledi.

Kazı alanında heyecan uyandıran nitelikli mozaiklerin tespit edildiğini anlatan Büyükkılıç, "Burada yapılan çalışmalarda, sanki bugün yapılmış gibi gerçekten çok kaliteli, nitelikli mozaikler ortaya çıktı. Totalde 600 metrekarelik bir mozaikle ilgili veriler ortaya çıktı. Üç dönümlük bir alanda şu anda çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Büyükkılıç, mozaik yapının olduğu yerde üst düzey bir yöneticinin sarayının olduğu yönünde verilerin bulunduğunu dile getirerek, çalışmalarla yeni mezarların da ortaya çıktığını bildirdi.

Mozaik alanın üzeri kapatılacak

Kazı alanında çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Mozaikler gerçekten niteliği açısından hem önemli hem de sağlıkla ilgili bazı verilerin olduğu yönünde bir boyut söz konusu. Buranın üzerinin kapatılması yönündeki projeyle ilgili de çalışmaları bakanlığımızla görüşmek suretiyle hızlandıracağız. Şanlıurfa'mızdaki Göbekli Tepe, Gaziantep'imizde çıkan mozaikler, yine Şanlıurfa'da çıkan mozaikler gibi Kayseri İncesu'daki mozaiklerin de önem arz ettiğini, göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu da hep beraber gözlemliyoruz. Kayserimizin her yeri tarih kokuyor. Her yeri açık müze. Buradaki çalışmalarda üst düzey yöneticinin isminin de çıktığını saptıyoruz, Hyakinthos olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Burada çocuk ve yetişkin mezarı var ama 300'lü, 400'lü yıllara ait veriler olduğu yönünde şu anda ön bilgiler var."

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da mozaiğin önemli bir kültür hazinesi olduğunu, yapının üzerine örtme sistemi yapıldıktan sonra mozaiklerin ziyarete açılacağını ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek ise şunları kaydetti:

"2021 yılından itibaren Örenşehir'deki kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3 dönümün üzerinde bir alanı ortaya çıkarttık ve bunun 600 metrekarelik alanı da mozaik zemine sahip. Yapının ilk inşa süresinin 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllar olduğunu düşünüyoruz. Bu seneki çalışmalarımızı yapının hem güneyinde hem de doğusunda yoğunlaştırdık. Daha önce biz yapının plan şemasına ilişkin olarak 2 avlulu olabileceğini düşünüyorduk ve bu seneki kazı çalışmalarıyla birlikte ikinci avlunun olduğunu da gördük. Yani şu inşa edilmiş olan yapı 2 avlulu bir yapı. Koridorlarda da yeni mozaiklerle karşılaşmış durumdayız.

Alanda Latince ve Yunanca 4 yazıt bulundu

Kazı çalışmasında bulunan bir yapıda "Hyakinthos" isminin saptandığını dile getiren Erpek, "Burada bizim dört tane yazıtımız var. Bunlardan biri Latince, diğer üçü Yunanca olan yazıtlar. Villayı inşa ettiren kişinin Hyakinthos olduğunu biliyoruz ve önünde dönemin önemli unvanlarından biri geçiyor. Bu Bizans, Roma ve Bizans İmparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan. Bu nedenle de yaptıran kişinin de imparatorluktaki üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

Mozaik yapıdaki arkeolojik kazıları İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve daire başkanları da takip etti.