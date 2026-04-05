Kayseri tiyatroyu sevdi

Kayseri'de 3 yıl önce kurulan Kayseri Devlet Tiyatrosu, 2025 yılına kadar seyirci sayısını artırmayı hedefliyor. Müdür Kıymet Betül Gökçer, sahnelerinin doluluk oranının yüzde 95 civarında olduğunu belirtti.

Kayseri'de 3 yıl önce hayata geçirilen ve kendi yerleşik kadrosu ve sahnesiyle seyircisiyle buluşan Kayseri Devlet Tiyatrosu'na ilgi her geçen gün artıyor. Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer; oyunları yüzde 95'in üzerinde dolan salonda oynadıklarını ifade ederek amaçlarının her geçen gün daha fazla seyirciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk sunan Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Gökçer, Kayseri'de üçüncü Dünya Tiyatro Günü'nü kutladıklarını kaydederek, "Kayseri'de üçüncü yılımız. Kayseri Devlet Tiyatroları'nın 13. Bölge tiyatrosu olarak 25 Ekim 2023'ten beri Kayseri halkıyla buluşmaya devam ediyor. Bizim üçüncü kutlamamız oluyor. Burada böyle bir gelenek başlattık, Dünya Tiyatrolar Günü'nde sabahları gelip Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Kayseri'de çok güzel bir seyirci olduğunu ve amaçlarının her geçen gün daha fazla insana ulaşmak olduğunu kaydeden Gökçer, "Çok güzel bir seyircimiz var. Tabi ki amacımız bütün şehre yayılmak. Kayseri nüfusu 1 buçuk milyon. Biz her sene seyirci sayımızı artırmak için, onlara sunabileceğimiz yelpazesi geniş oyunlarla karşılarına çıkıyoruz. Seyircimiz çok güzel, çok memnunuz. İnşallah daha da artacak. Ne kadar çok kişiyle buluşursak biz o kadar başarılı addederiz kendimizi. 2025 yılında yüzde 95 civarında seyirci izleme kapasitemiz var. Salonumuz 474 kişi, genelde dolu oynuyoruz. Biletlerimiz 13 gün önce satışa çıkıyor, hedefimiz biletlerin 13 gün önceden bitmesi. Salonlarımız dolu, bundan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
