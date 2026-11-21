Oğuz boylarından Osmanlı dönemine uzanan tarihi mezar taşları Tohumluk Vakfının hazırladığı "Taşa Kazınan Hafıza Projesi" ile geleceğe aktarılıyor.

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilciliği koordinesinde hayata geçirilen projenin akademik danışmanlığını Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslı Sağıroğlu üstleniyor.

Bu kapsamda 11. yüzyılda Türkistan'dan Anadolu'ya gelen Oğuz boylarının kimlik işaretleri olan tamgalar (eski Türk izlerini taşıyan motifler) ile Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bezemeli ve kitabeli mezar taşları mercek altına alındı.

Projeyle, yerinde ziyaretlerin yanı sıra sergi ve okullarda düzenlenecek atölyelerle mezar taşlarının tarihsel ve sanatsal özellikleri ile Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunması amaçlanıyor.

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, köylerde yürütülen sosyal yardımlaşma ve eğitim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat çalışmalarına, özellikle de kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasın korunmasına önem verdiklerini söyledi.

Kayseri'nin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatan Bıçakçıoğlu, "TÜRKSOY, uluslararası Türk kültürü teşkilatı demek. Amaç beraberliği ve dayanışmayı artırmak, aynı zamanda Türk kültürünü, sanatını, dilini ve kültürel mirasını ortaya çıkartarak genç nesillere aktarmak. Biz de bu anlamda 'Taşa Kazınan Hafıza Projemizi' gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Amacımız bu mirası gençlerimize aktarmak"

Bıçakçıoğlu, Türkistan'dan ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Oğuz boylarının birçok yere yerleştiğini ve buralardan birinin de Kayseri olduğuna dikkati çekerek, mezar taşları üzerinden bunların kimliklerini görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Her bir boyun nerede yaşadığını tamgalar üzerinden görebildiklerini ve bunu anlatarak koruma altına almak istediklerini belirten Bıçakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan büyükelçilikleriyle yazıştık. Buradaki tamgalı mezar taşlarının ve bunların 14, 15 ve 16. yüzyıllardaki evrimini gözler önüne sereceğiz. Bunun için büyük bir sergi planlıyoruz. Hocamız Türkistan'dan Kayseri'ye tamgalı ve bezemeli mezar taşları ile ilgili bir seminer verecek. Kültür mirasının korunmasıyla ilgili eğitim çalışmalarımız olacak. Köylerde kadınlar ve çocuklarla sanat faaliyetleri, atölyeler düzenleyerek bardak altlıkları, magnetler ve kitap ayraçları gibi ürünlerle bu motifleri gün ışığına çıkartacağız. Gastronomiyi de içine alan kültür rotaları planlıyoruz. Amacımız bu mirası gençlerimize aktarmak, bundan büyük mutluluk duyuyoruz."

Projenin akademik danışmanlığını yürüten ERÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslı Sağıroğlu da "Bilmediğimiz şeyi koruyamayız. Özellikle mezar taşları gibi taşınabilir kültür varlıkları hem doğanın tahribatıyla hem de yıllar içerisinde insanların tahribatıyla gitgide yok olmaktadır. Biz Akçakaya'yı özellikle seçtik. Burada pek çok Türk boyuna ait damgalı mezar taşlarının yanı sıra Anadolu Selçuklu döneminde de bir iskan olduğunu belirten sanduka tipli mezar taşları var." ifadelerini kullandı.

ERÜ Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Neşe Toprak Yılmaz ise Türk kültüründe mezarlığa ve mezarlara saygı olduğunu aktararak "Bakmak ve görmek arasında fark olduğu için orada bir şeylerin olduğunu, bir şeyler anlatmaya çalıştığını, bir mesaj verdiğini, Türk kimliği olduğunu ve bunların bize bir belge olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA