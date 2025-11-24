Kayseri'de Öğretmenler Günü'ne Özel Şarkılar Gecesi Düzenlendi
Kayseri'de öğretmenler tarafından hazırlanan 'Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi' etkinliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapıldı. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 2 bin öğretmen bir araya gelerek sevilen şarkıları seslendirdi.
Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı.
Programda öğretmenler tarafından Müslüm Gürses'ten "Seni Yazdım", Neşet Ertaş'tan "Ahirim Sensin", Grup Gündoğarken "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi şarkılar seslendirildi.
