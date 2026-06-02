Kayseri'de imam hatipli öğrenciler çağdaş sanatla hat sanatını bir araya getirdi

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Gelenekten Geleceğe Sanatla Buluşuyoruz Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan hat ve resim alanındaki toplam 43 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, geleneksel sanatların genç kuşaklar tarafından yeniden yorumlandığı çalışmaların yanı sıra öğrencilerin yıl boyunca sürdürdüğü eğitim sürecinin ürünleri de bulunuyor.

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi görsel sanatları öğretmeni Nesibe Toprakpınar, AA muhabirine, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Bölümü öğrencilerinin yaptığı eserlerin sergilendiğini söyledi.

Türkiye'de 14 okulda bulunan bölüm öğrencilerinden 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin sergiye katıldığını anlatan Toprakpınar, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda daha çok çevre ve doğa olmak üzere her konudan esinlendik. Hem çağdaş sanat alanında hem de hat, tezhip sanatlarından oluşan eserlerimizi öğrenciler bir araya getirdi. Öğrencilerimiz bu eserleri tam bir sene içerisinde yaptı. Öğrencilerimiz eserlerinde ruh hallerini de yansıtsınlar istedim. Sanatsal bakış açılarını biraz geliştirmelerini istediğim için serbest çalışmalarımız da oldu. Her konudan, her temadan çalışmalarımız var."

Toprakpınar, 25 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı serginin gün boyu ziyaret edilebileceğini belirtti.