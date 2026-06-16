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Kayseri'de lise öğrencileri velileriyle aynı sahneyi paylaştı

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Kayseri'de Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, 'Bir Bahar Akşamı Velimle Söylüyorum' adlı Türk sanat müziği konserinde birlikte sahne aldı. Etkinlikte Aile Yılı ve Maarif Modeli temaları işlendi.

Kayseri'de lise öğrencileri ve velileri konserde aynı sahneyi paylaştı.

Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince, Sami Yangın Mezunları Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Bir Bahar Akşamı Velimle Söylüyorum" isimli Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Özel bir okulun salonunda gerçekleştirilen programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Aile Yılı temaları ön plana çıkarıldı.

Etkinlik kapsamında veliler ve öğrenciler birlikte sahne alarak çeşitli eserleri seslendirdi.

Kimi öğrenciler piyano ile kimi de gitarıyla konsere eşlik etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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