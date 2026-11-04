Kayseri'de Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin için 3 günlük anma başladı

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Kayseri'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hocası Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi'yi anma etkinlikleri başladı.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ile çeşitli kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen ve üç gün sürecek etkinliklerin açılış programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurduğu bir dönemde Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin manevi bir liman, bir sığınak olduğunu söyledi.

Her kültürde kadim şehirlerin manevi büyükleriyle anıldığını dile getiren Çiçek, Kayseri'nin manevi büyüğünün de Seyyid Burhaneddin Hazretleri olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Kayseri'nin birçok yönüyle olduğu gibi manevi şahsiyetleriyle de öne çıktığını dile getirdi.

Seyyid Burhaneddin ile Mevlana'nın hoca-talebe ilişkisine dikkati çeken Karayel, şöyle konuştu:

"Akşemseddin olmasaydı, diğer hocalar olmasaydı, maddi ve manevi anlamda yetiştiren kişiler olmasaydı çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet olur muydu? Hocalarının o fetihte ne kadar emeği varsa Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin üzerinde o kadar etkisi var. Seyyid Burhaneddin olmasaydı Mevlana bizim bildiğimiz Mevlana olabilir miydi? Talebeleri onların önüne geçmiş olsa bile hocaları en az talebeleri kadar önemli. Talebelerini ve nicelerini yetiştirdiği için daha önemli."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Seyyid Burhaneddin'in mesajlarını dünyaya ulaştırmak için bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve Seyyid Burhaneddin'in türbesinin etrafında kapsamlı bir projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ise Kayseri'nin kadim değerlerini insanlarıyla buluşturmak istediklerini ve şehrin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Seyyid Burhaneddin'in de kentin önemli değeri olduğunu vurgulayan Karayel, Mevlana'nın hocasıyla ilgili sözlerini paylaştı.

Programda, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, dua edilerek programa destek verenlere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA