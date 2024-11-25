Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

Kayseri'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kayseri'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyeleri tarafından hazırlanan 'Bana Ellerini Ver' adlı tiyatro oyunu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sahnelendi. Oyun, gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak kadına şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyelerinin rol aldığı "Bana Ellerini Ver" adlı tiyatro sahnelendi.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu'nun kaleme aldığı ve dernek üyesi kadınların rol aldığı tiyatro oyunu Melikgazi Belediyesi toplantı salonunda seyircilerin karşısına çıktı.

Eşinden, ailesinden ve terör saldırısında hayatını kaybeden kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı oyunda kadına şiddetle mücadele dikkat çekildi.

Oyun öncesi gazetecilere açıklama yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, 25 Kasım'ın "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu anımsatarak farkındalık olması adına bugün bu oyunu sahnelediklerini söyledi.

Tiyatronun yazımından, yönetimine, oynanmasına kadar dernek üyeleri kadınların emeğinin olduğunu belirten Karaoğlu, " Canlandıracağımız karakterlerin hepsi maalesef gerçek hayattan esinlenilmiş karakterler. Bugün burada bir drama izleyeceğiz. Monolog şeklinde olacak oyun Ama bir umutla bitirmek istiyoruz. Oyuncularımız hepsi kadın işbirliğini geliştirme derneğinin üyeleri. Hepsi ilk defa sahneye çıkıyorlar. Bu bağlamda hepsi çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım doğrusu benim de ilk deneyimim olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
img

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.