Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi'nin 1. yılı ozan buluşmasıyla kutlandı

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Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin birinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Gönül Köprümüzde 1. Yıl: Kayseri Halk Ozanları Buluşması" programı düzenlendi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği işbirliğinde Mimar Sinan Parkı'ndaki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde gerçekleştirilen programda, aşıklık geleneğinin seçkin örnekleri sanatseverlerle buluşturuldu.

Sunuculuğunu Dost Cemali'nin üstlendiği etkinlikte, Ozan Halil Daylak, Ozan Köroğlu, Hülya Şen ile bazı halk ozanları sahne aldı.

Halk ozanları, seslendirdikleri türküler, şiirler ve eserlerle katılımcılara müzik ve kültür dolu bir akşam yaşattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine, Halk Ozanları Kültür Evi'nin bir yıl önce kurulduğunu ve hemen hemen her gün etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Halk Ozanları Kültür Evi'nin aşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir yer olduğunu ifade eden Dursun, gerçekleştirilen programlara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kayseri'nin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini dile getiren Dursun, bu kapsamda ozanlarla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Aşık Guflani de Halk Ozanları Kültür Evi'nin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, birinci yılını kutladıklarını söyledi.

Aşıklık geleneğini gençlere öğretmek ve sevdirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Guflani, gerçekleştirilen program kapsamında ozanların atışma yaptığını, şiir ve yöresel türküleri seslendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA