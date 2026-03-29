Eski karakoldan dönüştürülen ve içinden çam ağaçlarının geçtiği kütüphane öğrencileri ağırlıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde restore edilen eski karakol binası, içinde korunan çam ağaçlarıyla dikkat çeken bir kütüphane olarak hizmete sunuldu. Öğrenciler ve kitapseverler için huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan kütüphane, çeşitli ikramlarla da öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Kocasinan Belediyesince Fevziçakmak Mahallesi'nde inşa edilen Sinan Kütüphanesi'ndeki 3 çam ağacının gövdeleri kütüphane içinde camekanlarla korunurken, üst kısımları ise çatıdan görünüyor.

Ders çalışma bölümü ve kafeterya hizmetinin iç içe olduğu kütüphane, yaklaşık 3 yıldır öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, eskiden karakol binası olarak hizmet veren yapının, karakol taşınınca genişletilerek kütüphaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

Karakolun büyük bir parkın içinde yer aldığını belirten Çolakbayrakdar, "Binayı büyütürken mevcut ağaçları da koruyacak ve binanın içinde kalacak şekilde projemizi hayata geçirdik. İlçemizin farklı mahallelerinde yaptığımız kütüphanelere yoğun talep var, ilgiyle kullanılıyorlar. Gençlerimiz burada güvenli bir ortamda ders çalışabiliyor. Özellikle ailelerin çocuklarının kütüphanede olduğunu ve Sinan Kütüphanesi'ni de biliyor olmaları onlar açısından bir güven tesis ediyor." diye konuştu.

İlçenin farklı mahallelerinde 7 kütüphaneyi vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Kütüphanelerimizde sabahtan akşama kadar çalışan gençlerimiz, çocuklarımız olabiliyor. Burada bulundukları zaman dilimi içerisinde çay, atıştırmalık ve zaman zaman çorba, kete, poğaça ve simit ikramımız oluyor. Gün içinde öğrencilerimiz bunlardan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ağaçların kesilmemesi hoşuma gitti"

Üniversite sınavına hazırlanan Eren Kıraç ise arkadaşlarıyla ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ettiğini söyledi.

Mahallesindeki kütüphanenin inşaatını gördüğünde şaşırdığını ifade eden Kıraç, "Çok rahat bir kütüphane. Görünce çok şaşırmıştım. Ağaçların kesilmemesi hoşuma gitti, görüntü olarak da güzel görünüyor." dedi.

Lise son sınıf öğrencisi Ekin Su Yıldız da arkadaşlarıyla okuldan dönerken binayı fark ettiğini ve üye olarak kütüphaneye gelmeye başladığını dile getirdi.

Kütüphanenin yapısının dikkat çekici olduğunu belirten Yıldız, "Ağaçlar kesilmemiş mi içinden mi geçiyor çok anlayamamıştık. Son birkaç aydır sürekli geliyorum. Okulum çok yakın, çıkışta gelip akşam kapanana kadar burada ders çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı

İsrail'e soğuk duş! Sürpriz saldırıyla yeni cephe açıldı
Futbolcu cinayetinde 'konum' gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette "konum" düğümü çözüldü
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

CHP'li başkanın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki minik Arya hayatını kaybetti
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi