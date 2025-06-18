Kayseri’de ‘Benim de Bir Eserim Olsun’ Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Kayseri’de ‘Benim de Bir Eserim Olsun’ Projesinin Tanıtımı Yapıldı
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Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ‘Benim de Bir Eserim Olsun’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Proje, öğrencilere okuma materyali sağlarken ilçenin tanıtımını da amaçlıyor.

Kayseri'de Sarıoğlan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde yürütülen "Benim de Bir Eserim Olsun" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sarıoğlan ilçesinin tanıtımı ve öğrencilere okuma faaliyetlerinde kullanabilecekleri bir materyal sağlanması amaçlanan projenin tanıtım toplantısı, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müsevver Askeroğlu Konser Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaya çıkan eserlerin öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir etkiye sahip olacağını belirten Kalkanlı, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz projede, ben ve ilçemizde görev yapan 9 kıymetli öğretmenimiz 10 farklı özgün hikaye kaleme aldık. Bu eserler bir serinin parçası olarak kurgulandı. Tüm eserler Sarıoğlan ilçemizin farklı noktalarında geçmektedir. Aynı kurgusal karakterlerin başından geçen farklı maceralar ele alınmaktadır. Projeye başlarken amacımız ilçemizi tanıtabilmek. En önemlisi öğrencilerimize okudukları zaman kendilerinden bir şeyler bulabilecekleri nitelikli eserler sağlamaktadır."

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ise çocukların gelişimine yönelik projelerin kendileri için hep öncelikli olduğunu ifade etti.

Hikayelerin yazımını Sarıoğlan ilçesinde görevli öğretmenler yaparken, resimlendirme çalışmaları ise ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, 10 farklı kitaptan 100'er adet bastırılırken, ilçedeki öğretmenler tarafından hikayelerin seslendirilmeleri de yapılarak video şeklinde YouTube'a yüklendi. Kitaplara video linkleri için de karekod yerleştirildi.

Basımı yapılan kitaplar, ilk aşamada ilçedeki ilkokullara dağıtılacak ve kentteki tüm halk kütüphanelerine de verilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
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