Kırıkhan'da Beyazıd-ı Bestami hazretleri türbesinde çalışmalar sürüyor

Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, Beyazıd-ı Bestami hazretleri türbesini ziyaret ederek devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremin izleri sürüyor. Kırıkhan ilçesinde bulunan ve depremde zarar gören Beyazıd-ı Bestami hazretleri türbesinde de çalışmalar sürüyor. Kırıkhan kaymakamı Cankatar, türbeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Cankatar, türbenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaymakam Cankatar, ziyaret kapsamında tolumun manevi hayatında önemli bir yere sahip olan Beyazıd-ı Bestami Hazretleri'ni rahmet, minnet ve hürmetle andı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı