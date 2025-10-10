Kayıp Zafer Yollarında Filminin Görüntüleri Bulundu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türk sinemasının ilk yeniden canlandırma filmi olan ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yer aldığı 'Zafer Yollarında' filminin kayıp sanılan görüntüleri gün yüzüne çıkarıldı.

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv çalışmaları kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen 'Zafer Yollarında' filmine ait görüntüler tespit edildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1923-1924 yılları arasında Kemal Film tarafından çekilen 'Zafer Yollarında', Fahrettin Altay komutasındaki Süvari Kolordusunun Büyük Taarruz'un başlangıcından Yunan kuvvetlerinin denize dökülmesine kadar süren harekatını konu alan yapım olarak biliniyor. 5'inci Süvari Kolordusu Fahrettin Altay Paşa başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının bizzat kendilerini canlandırdığı film, istiklal mücadelesini canlandırmalı sahnelerle aktaran ilk Türk filmi olma özelliği taşıyor. Eski alfabe ile yazılmış geçiş metinleri ve orijinal jeneriği korunan filmin Türk sinema tarihi için önemli bir keşif olduğu değerlendiriliyor.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık. Arşiv çalışmalarımız kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen 'Zafer Yollarında' filmine ait görüntüler tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu tarihi yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Muhsin Ertuğrul olduğu ortaya çıktı. Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

