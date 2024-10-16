"Kayıp Kamyon" filmi 18 Ekim'de vizyona girecek

Yapımını Sinehane, yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın üstlendiği "Kayıp Kamyon" filminin galası Tem Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sinehane Film'in geçen yılki senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan yapımın oyuncuları, ekibi ve davetliler gala gösteriminde bir araya geldi.

Yönetmen Ekrem Arslan, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada Sinehane'nin açtığı senaryo yarışmasının dereceye giren filmlerden birini hayata geçirdiklerini belirterek, "Amatör bir senarist arkadaşımız tarafından yazılan filmi senaryo geliştirmesini tamamladıktan sonra hayata geçirmeye karar verdik." dedi.

Filmin katmanlardan oluştuğuna işaret eden Arslan, "Dede-torun hikayesi var, bir yol hikayesi kısmımız var, arayış hikayesi kısmı var. En çok da ailelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerde sevdiklerimizi korumak için yaptığımız şeylerin onlara belki de daha fazla zarar verdiği üzerine katman katman bir hikaye bloğumuz var." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, "Sinema için uzun zamandan beri yapılan temiz filmlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır temiz film izlediğimizi düşünmüyorum. Bu anlamda gerçek bir Türk filmi olduğunu düşünüyorum ve sinemalardan sonra da tekrar tekrar izlenecek ve hayatımızda olacak bir film yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını da seyirci karşısında görürüz." görüşünü paylaştı.

"Oyuncularımızın hepsi harikaydı"

Yapımcı Koray Genç de filmin Sinehane'nin senaryo yarışmasında 1500 proje arasından ödüle hak kazanan beş projeden birisi olduğunu hatırlatarak, "Projenin bizim için şöyle bir güzel tarafı var. Hikaye sahibimiz ailesinin gerçekten yaşadığı bir hikayeyi bize yazarak gönderdi. Yazarımız aslında amatör bir yazardı ve biz onun ailesinin yaşamış olduğu hikayeyi beyaz perdeye taşımak için vesile olduk." ifadesini kullandı.

Filmin çekim sürecinin oldukça kusursuz geçtiğini belirten Genç, "Oyuncularımızın hepsi harikaydı. Çok kısa sürede de filmimizi tamamladık. İnşallah 18 Ekim'de de vizyonda güzel bir gişesi olacağına inanıyoruz." dedi.

Genç, "Ülkü geleceği çok parlak bir oyuncu, onu çok daha iyi yerlerde görebileceğimizi düşünüyorum. Başrol oyunculuk fırsatını ilk biz verdiğimiz için de ayrıca kendi adıma gururluyum. Yolu bahtı açık olsun. Hepsine de buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

"Bir kamyon duygumuz var"

Oyuncu Yetkin Dikinciler, "Kayıp Kamyon, içinden hayat geçen bir film. Biz kuşak çatışmasından bağ kurmaya, bağlanmaya, dayanışmaya, derdimize derman ararken ben ortağı olmaya niyet ettik bu filmin içinde. Umarım izleyicimizle de aynı şekilde dertleşebiliriz." diye konuştu.

Dikinciler, afişte bir kamyon olmadığını, bunun çok sorulduğunu belirterek, "'Kamyon nerede?' dediler, 'kayıp' dedik. Seyirciyi bekliyoruz, birlikte bulalım şu kamyonu. Arkasında da şu yazıyor. 'Bir kamyon duygumuz var.' Onları paylaşmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Oyuncu Engin Hepileri, "Evet bir kayıp kamyon var. Kamyonun peşindeyiz ama başka değerlerin de peşindeyiz. Çok güzel bir aile hikayesi, çok sıcacık bir hikaye. İçinde çok güzel şarkıların, çok güzel seslerin olduğu iyi oyunculukların olduğu, çok güzel çekilmiş, güzel yazılmış, değerlerimize sahip çıkan, samimi bir film. Umarım seyircimize de aynı samimiyet geçecektir. Herkesi sinemalara bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Bülent Emin Yarar da "Söylenecek her şey söylendi, artık seyir zamanı diyorum. Biz keyifli bir yolculuk yaptık, umarım o keyif izleyiciye de ulaşır. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ekip olarak çok güzel bir iş yaptıklarını belirterek, "Ben çok heyecanlıyım izlemek için. Eminim ki hepimiz öyleyiz. Umarım izleyenler de beğenir. Hepinize iyi seyirler dileriz." ifadesini kullandı.

Oyuncu Gözde Çığacı, çok heyecanlı olduklarını, izleyicinin de çekerken ekibin aldığı kadar keyif almasını ve bütün duyguları hissetmesini umduğunu ifade etti.

Hikayenin sahibi yazar Ercan Uçar ise "Kayıp Kamyon'u kaleme alırken hiç buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Şu an mutluluğumu şöyle tarif edebilirim, sanki çocuğumun mürüvvetinde gibiyim çünkü amatör olarak çıktığım bu yolda bin küsurdan fazla senaryonun içerisinden ilk ona sonra ilk beşe en sonra da ödüle layık görüldüm. Sinehane ekibine bizim gibi amatör yazarlara yol açtığı için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Film hakkında

Senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan'ın kaleme aldığı ve yapımı Sinehane imzası taşıyan aile, komedi, dram türündeki film, emekli zabıta memuru Vasıf'ın, aynı evde yaşadığı torunu Zeynep ile arasındaki kuşak çatışması ve en yakın dostu Fehmi ile serüvenini konu alıyor.

Başrollerinde Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Savaş Özdemir, Gözde Çığacı ve Engin Hepileri'nin yer aldığı "Kayıp Kamyon", 18 Ekim'de vizyona girecek.