Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.
Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinin ilk gününde binlerce misafir ağırladı.
Yerli ve yabancı konuklar, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.
Merkeze gelen kayakseverler, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerde kayıyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği merkezde, kayak sezonu sürüyor.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Kültür Sanat