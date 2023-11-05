KATS Sahne Sezona Shakespeare'in Caesar Oyunuyla Merhaba Dedi

KATS Sahne hafta sonu kapılarını tiyatro severlere açarak sezona merhaba dedi. Tiyatro severleri William Shakespeare'in klasikleşmiş oyunu olan "Caesar" ile karşılayan KATS Sahne yenilenmiş sahnesi ile farklı bir bakış açısıyla tasarlanan "Caesar" oyunun prömiyerinde özel davetlilerini ağırladı. Uluslararası bir ekip tarafından sahneye konan oyunu izlemeye gelen davetliler oyunun sonunda beğenilerini ortaya koyarak oyuncuları dakikalarca alkışladılar.

Sibel Abdiu'nun yönettiği oyunun koreografisi Liudmyla Usyk, müzikleri Albin Sopa, görsel sanat yönetmenliği Lulzim Luigji Bejta, ışık tasarımı Cengiz Orhonlu, kostümler Mine Horasan, uygulama Onur Şenay ve yapım şefi Menekşe Uçaroğlu imzasını taşıyor. Titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan ve usta oyuncu Onur Şenay'ın Caesar'ı canlandırdığı oyunda Uluç Özkök, Eda Özel, Onur Sarıaltın, Adem Akyazıcı ve Enis Kaplanoğlu rolleri paylaşıyorlar.

Oyunun sonunda selamlamanın ardından oyuncular, prömiyere katılan davetli tiyatrocular ile objektiflere poz verdiler. Oyunu izleyenler arasında Ali Poyrazoğlu, Kamuran Akkor, Cemal Hünal, Kemal Başar, Melih Ekener, Aslı Şahin, Özlem Avcı ve Sevtap Tapan'da vardı. Oyunu izleyen Ali Poyrazoğlu "Bu klasik tiyatro edebiyatının en bilinen eserlerinden birisidir. Jül Sezar bir iktidar oyunu hikayesidir. Bence bu modernleştirilmiş günümüze getirilmiş hali ve bu modern sahneye konuş şekli çok başarılı çok beğendim. Kostüm dekor ışık her şeyi beğendim. Modern, çağdaş bir Shakespeare yorumu olmuş. Herkesin görmesini isterim bu oyunu" dedi.