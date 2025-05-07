Kastamonu'nun hafızası olacak müze kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal:

"Müze ve şehir arşivimiz ilimizin kültür hayatına önemli katkılar sunacak"

KASTAMONU - Kastamonu'nun tarihi ve kültürel hafızasını oluşturacak olan Kastamonu Üniversitesi Yaşayan Müze ve Şehir Arşivi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Müze ve şehir arşivimiz ilimizin kültür hayatına önemli katkılar sunacak" dedi.

Kastamonu Üniversitesi, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kentin tarihi dokusunu yansıtan Yücebıyıklar Konağı'nda kurulan Yaşayan Müze ve Şehir Arşivi, düzenlenen tören ile ziyarete açıldı. Törene, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Yücebıyıklar ailesi ile kamu kurumları ve STK temsilcileri katıldı. Açılış öncesinde Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri Kastamonu türkülerini seslendirdi. Kastamonu Atabeygazi Derneği üyeleri ise sepetçioğlu halk oyunları gösterisini sergiledi.

Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi üzerinde yer alan konaktaki müze ve şehir arşivinin Kastamonu'nun kültürel belleğini yaşatacak bir merkez olarak yeniden işlevlendirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde şehrin sosyal, kültürel ve tarihi gelişimine dair belgeler, objeler ve görsel materyaller bir araya getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Ayrıca, "yaşayan müze" anlayışıyla çeşitli atölye çalışmaları, sergiler ve etkinliklerle ziyaretçilerin aktif katılımı hedefleniyor.

"Toplumsal sorumluluğun ürünü bir proje"

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin sadece akademik değil, toplumsal bir sorumluluğun da ürünü olduğunu belirterek, "Kastamonu'da çok sayıda somut ve somut olmayan kültürel miras bulunuyor. Örneğin UNESCO Dünya Mirası Listesinde, Anadolu'nun orta çağ dönemi ahşap sütunlarla çatısı desteklenen camileri arasında gösterilen Mahmut Bey Camii bulunuyor. Somut olmayan kültürel miras Türkiye ulusal envanterine kayıtlı Azdavay ve Pınarbaşı kadın başlıkları, çarşaf bağı, geleneksel kızak yarışları, Evrenye bıçağı, Kastamonu pastırması, Kastamonu simidi, kına gecesi geleneği, taş baskı ile Tosya çakısı yapımcılığı gibi ögeleri bünyesinde barındırıyor. Hiç kuşkusuz bu denli zengin bir altyapıya sahip olan ilimizde kurduğumuz müze ve şehir arşivimiz de somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerini bir arada ihtiva ediyor. Müze ve şehir arşivimiz içeriğinde bir yandan binası, kitapları, fotoğrafları, koleksiyonları, arşiv malzemeleri, mutfak eşyaları, tarım aletleri, oyuncakları ve kıyafetleri gibi unsurlarla somut kültürel miras ögelerine yer verirken, öte yandan sözlü gelenek ve anlatımlar, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler ile el sanatları geleneği gibi uygulamalar aracılığıyla somut olmayan kültürel miras ögelerine ev sahipliği yapacak. Müze ve şehir arşivimizin ilimize gelen turistlerin, halkımızın ve öğrencilerimizin uğrak mekanları arasına girmesini hedefliyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün destekleriyle Kastamonumuzun turizm rotasında bulunan mekanlar arasında yer almasını istiyoruz" dedi.

"Müzemize arzu eden hemşehrilerimizin bağışlarını bekliyoruz"

Müze ve şehir arşivine kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların desteklerini beklediklerini söyleyen Topal, "Müze ve şehri arşivimizin tabir yerindeyse ektiğimiz bu tohumun filizlenmesini ve meyve vermesini istiyoruz. Müze ve şehir arşivimizin kendisini güncelleyen ve yenileyen bir yapıya sahip olmasını önemsiyoruz. Koleksiyonlarımızın ve eserlerimizin Kastamonu şehir tarihini ve kültürünü daha iyi bir biçimde yansıtabilmesi için geliştirilmesi gerekiyor, bizim önceden topladığımız envanterin desteklenmesi ve daha geniş çaplı bir yapıya kavuşturulması önem arz ediyor. Bu manada koleksiyonlarımızın zenginleştirilmesi ve şehrimizin kültürel mirasını yansıtan daha fazla ögeye sahip olması amacıyla müze ve şehir arşivimize yasal mevzuat çerçevesinde olmak şartıyla arzu eden hemşehrilerimizin bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Geçmişin izleri bu müzede sürecek"

Kastamonu'nun tarih boyunca zengin kültürü, köklü gelenekleri ve güçlü toplumsal yapısıyla Anadolu'nun hafızası olmuş bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Aydın Ergün ise "Kastamonu Valiliği olarak şimdiye kadar nasıl destek verdiysek bundan sonrada üniversitemize ve burada açılan müzemize aynı desteğimizin verileceğinin bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.

"Kastamonu arşivleri olmadan tarih yazılamaz"

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Zeki Gürel ise Kastamonu'nun Kadıköy'den Boyabat'a kadar geniş bir coğrafyaya uzanan bir vilayet şehri olduğunu hatırlatarak, "Kastamonu, zamanın kültür merkezlerindendir. Yarınında kültür merkezi olmaya da aday bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

"Şehir belleği yeniden canlanıyor"

Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rabia Aktaş ise müze, kütüphane ve arşivlerin geçmişi saklayan bir bellek olduğuna dikkat çekerek, şehrin tüm kültürel, bilgi, sosyal ve sanatsal birikiminin geleceğe taşınmasına aracılık eden önemli merkezler olduğunun altını çizdi.

Yücebıyık Ailesi adına söz alan Namık Yücebıyık da Kastamonu Üniversitesine hibe edilen konağın böyle bir projeye ev sahipliği yapmanın verdiği memnuniyeti ifade ederek, Kastamonu kültürünü ve tarihini gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programda konuşan Türk Halk Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülten Küçükbasmacı da Kastamonu'nun kültür yapısıyla oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Yardımcısı Ünal ve Rektör Topal, beraberindeki heyet ile birlikte konağı gezdi. Protokol üyeleri ve ziyaretçiler daha sonra konağın önündeki alanda düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katıldı.