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Kastamonu'da Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi Açıldı

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Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi, Kastamonu'da açıldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, serginin önemine vurgu yaparak, Kastamonu'nun köklü geçmişini daha iyi tanıtma fırsatı bulacaklarını belirtti.

Kastamonu'da "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Kastamonu Belediyesi ve Kutlu Bilgi Derneğinin katkılarıyla Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde açıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, Hüsnühat sanatının geleneksel sanatlar dendiğinde en başta geldiğini söyledi.

Bu sanatların bir üstattan öğrenilmesi gerektiğini aktaran Dallı, "'Ben önüme alırım, birkaç esere bakarım ve yazarım' diye öğrenilebilecek bir şey değil." dedi.

Kastamonu'nun çok köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayan Dallı, "İnşallah Kastamonu'muzu bu yönleriyle de bundan sonrada daha iyi tanıtma fırsatı buluruz. Bu tür etkinliklerin büyük katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Kamil Çonkor ise geleneksel Türk-İslam sanatları içerisinde çok nadide bir yere sahip olan ve hat sanatına gönül veren 37 hat sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kastamonu'nun birbirinden kıymetli hat sanatçısı yetiştirdiğini vurgulayan Çonkar, "37 plakalı Kastamonu'da 37 hat sanatı eserinin yer aldığı sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından hat sanatçısı Ahmet Kutluhan ile kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sergi Vali Dallı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, hat sanatçısı Ahmet Kutluhan ve davetliler tarafından açıldı.

Kutluhan davetlilere eserler hakkında bilgi verdi.

Sergi 8 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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