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Kaş'ta Yörük Şenliği Coşkusu

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Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Yörük Şenliği'nde Yörük göçü canlandırıldı. Renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte geleneksel kıyafetler, halk oyunları ve çeşitli yarışmalar yer aldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "Yörük Şenliği"nde Yörük göçü canlandırıldı.

Kaş Belediyesi, Kınık Muhtarlığı ve Kaş Yörük Türkmen Derneği tarafından organize edilen şenlik, Xanthos Antik Kenti'nden başladı.

Yörük göçü duasının ardından bazıları geleneksel kıyafetlerini giymiş katılımcılar, davul zurna eşliğinde yürüdü.

Traktörler, develer ve atların da kullanıldığı temsili Yörük göçü, renkli görüntülere sahne oldu.

"Likyalı Yörükler Patara" isimli ekibin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, domates yeme, sandalye kapmaca ve çuval yarışmaları yapıldı.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın da yer aldığı şenlikte, katılımcılara keşkek ikram edildi.???????

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
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