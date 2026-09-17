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Karsu, Hatay'da AB'nin dayanışma konserinde sahne aldı

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Karsu, Hatay'da AB'nin dayanışma konserinde sahne aldı
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Şarkıcı ve piyanist Karsu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Hatay'da "Dayanışmanın Ezgisi, Birlikte Daha Güçlü" konserinde sahne aldı.

Şarkıcı ve piyanist Karsu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Hatay'da "Dayanışmanın Ezgisi, Birlikte Daha Güçlü" konserinde sahne aldı.

Defne ilçesindeki Sümerler Açık Hava Tiyatrosu'nda dayanışma amacıyla ücretsiz düzenlenen konserde, Hollanda'da yaşayan Hataylı şarkıcı Karsu Dönmez sevilen eserlerini seslendirdi.

Hataylıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Karsu'ya Serinyol El Ele Dayanışma Derneği Korosu (SEDYAD) ve Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu da eşlik etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, konser öncesinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'da yaşamın yeniden kurulması sürecinde kültür ve sanatın da iyileşmenin bir parçası olduğunu söyledi.

Depremin yarattığı yıkıma rağmen Hatay halkı ile toprağı arasındaki bağın sarsılmadığını vurgulayan Orav, Hatay'ın yalnızca yaşamın sürdüğü bir yer değil, aynı zamanda tarih ve hafıza kenti olduğunu belirtti.

Orav, Hataylıların şehirlerinde kalma, geri dönme ve hayatlarını yeniden inşa etme yönündeki kararlılıklarının önemine dikkati çekti.

AB'nin depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin yanında yer aldığını hatırlatan Orav, şöyle konuştu:

"Kurtarma ekipleri geldi, bunu acil yardımlar izledi ama dayanışmamız bunlarla da kalmadı. Avrupa Birliği, altyapı, sağlık, eğitim, iş imkanları, işletmeler, kültürel miras ve toplumsal yaşam alanında verdiği destekleri devam ettiriyor. İyileşme sadece tuğla ve betondan ibaret değildir. İyileşme günlük yaşantıyla, insan onuruyla ve fırsatlarla bağlantılıdır. İyileşme ve toparlanma yuvamız olarak gördüğümüz yerde bir gelecek inşa edebilmektir. İşte bu akşam bizlere kültürün de iyileşme ve toparlanmanın bir parçası olduğunu hatırlatıyor."

Konsere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de katıldı.

Kaynak: AA
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