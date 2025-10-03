Kars'ta 'Yaşayan Miras Festivali' başladı

KARS'ta 'Yaşayan Miras Festivali' halk oyunları gösterileri ve aşıkların konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Demir Erkmen, 2026'da 15 ilde Yaşayan Miras Festivallerini gerçekleştireceklerini belirterek, "Toplumsal farkındalığı arttırmaya, sanatçılar ve miras taşıyıcıları arasındaki karşılıklı işbirliğini, etkileşimi güçlendirmeye ve aynı zamanda kültürel değerlerimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kars Valiliği ve Kars Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Yaşayan Miras Festivali birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Kars Kalesi Bedesten bölgesinde açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Demir Erkmen, 2026'da 15 ilde Yaşayan Miras Festivallerini gerçekleştireceklerini söyledi. Erkmen, "Yaşayan miras hepimizin ortak sorumluluğu olan bir alan, bizim atalarımızdan miras aldığımız, dedelerimizden, annelerimizden öğrendiğimiz ve gelecek kuşaklara aktarmak zorunlu olduğumuz bizi biz yapan değerler çünkü yaşayan miras. Bu sebeple yaşayan miras festivalleri gibi festivallerle toplumsal farkındalığı arttırmaya sanatçılar, miras taşıyıcıları arasındaki karşılıklı işbirliğini ve etkileşimi güçlendirmeye, aynı zamanda kültürel değerlerimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Festivalin 10'uncusunun Kars'ta yapıldığını kaydeden Vali Ziya Polat ise şunları söyledi:

"Bu mirası gelecek nesillere, gençlerimize aktarmak zorundayız. Çok şükür devletimiz çok güçlü, bu güçlü devlet evlatlarına da, mirasına da sahip çıkmayı biliyor, bilecektir de. Festivalin 10'uncusunu burada yapıyoruz, Kars Anadolu'nun kapısı diyoruz, Kars mozaik kent diyoruz. Kars Harakani Hazretlerinin yurdu diyoruz, Kars, şehitler diyarı diyoruz. Biz bu şehrin kültürünü de, bu ülkenin, bu milletin kültürünü de aktarmak zorundayız. Kars bir tarih kenti, bir kültür kenti diyoruz da aynı zamanda artık Kars bir turizm kenti."

Konuşmalardan sonra halk oyunları gösterileri ile aşık dinletisi gerçekleştirildi.

SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜ ÇALDI

Kars'tan 5, 10 farklı ilden de 25 olmak üzere toplam 30 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve 50 sanatkar festival kapsamında stant açtı. Festivale Kars'tan katılan ağlama ustası Salih Şahin, standında bağlama ve tar yapımını gösterdi. Şahin, festivalde bağlama ve tarın karışımı olan 'sazuta'yı da tanıttı. Kars'ta birçok kültürü yaşatmaya gayret gösterdiğini belirten Şahin,"10 gün kadar önce Çin asıllı Amerikan vatandaşı Brian Sebastien Von Li isminde bir turist geldi. Burada bizimle tanıştı. Müziği de seviyormuş, tarı çok beğendi ve öğrenmek istediğini söyledi. 10 gündür tar öğrenmeye başladı. Bu festivali duyduğu için dedi ki, 'Ben de orada tar çalarım' oğlumla beraber Sarı Gelin parçasını çaldılar" diye konuştu.

Amerikan vatandaşı Brian Sebastien Von Li Kars'a ikinci kez geldiğini dile getirerek, "10 gündür Kars'tayım festivali duydum etkilendim, bağlama ve tarları, sazutayı çok beğendim. Yöresel enstrumanlar yapan aileyle tanıştım çok mutlu oldum. Bende bu festivale katılmak istedim" dedi.

Kars'ta bugün törenle başlayan festival pazar günü akşam saatlerine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.