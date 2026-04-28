Kars'ta miniklerden büyük performans: Köy ilkokulu öğrencileri sahnede göz doldurdu

Kars'ta köy okulu öğrencileri, sahneledikleri "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" adlı çocuk tiyatrosu ile izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan Köyü İlkokulu'nca İMKB Akyaka Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilerin sergilediği performans, izleyicilerden tam not aldı.

Öğrencilerin haftalar süren hazırlık sürecinin ardından sahneye taşıdığı tiyatro oyunu, hem eğlenceli hem de öğretici yönleriyle dikkat çekti. Renkli kostümleri, sahne uyumları ve özgüvenli performanslarıyla göz dolduran öğrenciler, salonda bulunan öğretmenler, veliler ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Köy halkı tarafından da ilgiyle karşılanan etkinlik, öğrencilerin sanatsal yönlerini ortaya koymaları açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KARS

