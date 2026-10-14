Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı için protokol imzalandı, aslına uygun restore edilecek

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Kars'ta tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında tarihi hamamın özgün mimarisi korunarak aslına uygun şekilde restore edileceği ve yeniden hamam olarak hizmet vereceği bildirildi.

Kars'ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Kars Valisi Ziya Polat'ın katılımıyla düzenlenen törende, Mazlum Ağa Hamamı'nın Turizme Kazandırılması Projesi'nin protokolü imzalandı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokole, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan imza attı. Protokolle birlikte, kentin tarihi yapılarından biri olan Mazlum Ağa Hamamı'nın korunması ve yeniden işlevlendirilerek turizme kazandırılması yönünde çalışma başlatıldı.

"Özgün mimarisi korunacak

Proje kapsamında tarihi hamamın özgün mimari özellikleri korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından yapının yeniden hamam olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Tarihi yapıların korunarak yaşatılması açısından önem taşıyan projenin, Mazlum Ağa Hamamı'nın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması bekleniyor. Yapının özgün kimliğinin korunarak yeniden işlev kazanmasıyla birlikte, Kars'ın kültürel mirasının daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Kars'ın turizm potansiyeline katkı sağlayacak"

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kars'ta, geçmişten günümüze ulaşan yapıların korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Mazlum Ağa Hamamı Projesi de kentin tarihi dokusunun yaşatılması ve kültürel değerlerinin korunması açısından önem taşıyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülecek proje ile tarihi yapının korunmasının yanı sıra kentin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıldığı vurgulanarak, Mazlum Ağa Hamamı'nın yeniden hizmete kazandırılmasıyla Kars'ın turizm geleceğine değer katılacağı ifade edildi.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte, tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın aslına uygun restorasyonla yeniden hayat bulması ve kentin kültürel mirası içerisindeki yerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı