Anadolu'nun ritmi Kars'ta yeniden yankılandı

Kars’ta düzenlenen Halk Oyunları Şenliği’nde öğrenciler, Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sergileyerek kültürel mirasa sahip çıktı. Gösteriler izleyicilerden tam not aldı.

Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi'nin alt projelerinden biri olan "Anadolu'nun Ritmi Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Halk Oyunları Şenliği, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin kültürel mirasa sahip çıkma bilinciyle hazırladığı gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.

Şenliğe il genelindeki çeşitli okullardan öğrenci ekipleri katılırken, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan öğrenciler, sergiledikleri performanslarla hem kültürel zenginliği gözler önüne serdi hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Program boyunca Kafkas, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerine ait halk oyunları büyük ilgi gördü. Öğrencilerin aylar süren hazırlıklarının ürünü olan gösteriler, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Veliler, öğretmenler ve protokol üyeleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Şenlik kapsamında sahne alan ekipler, performanslarının ardından katılım belgeleriyle ödüllendirilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması adına önemli bir organizasyon olarak değerlendirilen Halk Oyunları Şenliği, katılımcılardan ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, Kars'ın kültürel hayatına renk katarken, Anadolu'nun zengin folklorik mirasının yaşatılmasına da önemli katkı sundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
