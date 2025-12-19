Haberler

İstanbul'da Kars Kültürüne Özel Gecede Buluşma

İstanbul'da Kars Kültürüne Özel Gecede Buluşma
Güncelleme:
Sancaktepe'de düzenlenen Kars Kafkas Gecesi, Kars mutfağının lezzetleri ve yöresel oyunlarla zenginleştirildi. Etkinlik, Kars'ın kültürel önemi vurgulandı.

İSTANBUL Sancaktepe'de Karslıların bir araya geldiği organizasyon yapıldı. Gecede, Kars mutfağının öne çıkan lezzetleri davetliler ikram edildi. Yöresel oyunlar oynandı, memleket hasreti giderildi. Gecede Kars'ın tarihi geçmişine, Anadolu ve Türk toplumu açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

İş insanı Ercan Görken'in düzenlediği 'Doğunun Uygar Kenti Kars Kafkas Gecesi', Ali Baba'nın Bir Çiftliği & Meleksima Restaurant'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kars kültürünün tanıtıldığı geceye, aslen Karslı olan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de katıldı.

'KARS, BU TOPRAKLARIN HAFIZASIDIR'

Etkinliğin ev sahibi iş insanı Ercan Görken, Kars'ın Türk tarihi ve kültürü açısından taşıdığı öneme değinerek "Kars sadece bir şehir değil, bu toprakların hafızasıdır. Farklı medeniyetleri bir arada barındırmış, kültürüyle, tarihiyle Anadolu'nun temel taşlarından biri olmuştur. Amacımız, Kars'ın bu zenginliğini İstanbul'da yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kars yöresine özgü zengin mutfak kültürü de misafirlere sunuldu. Programda Kars kazı, kete, çeçil peyniri gibi yöresel lezzetler ikram edildi. Kültürel birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gece, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

