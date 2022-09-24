Kars haberi! Kars'ta soğuk havada Yudum rüzgarı esti Kültür Sanat Haberleri Kars haberi... Kars'ta soğuk havada Yudum rüzgarı esti Kars'ta Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Yudum rüzgarı esti. Kars'ta soğuk havada Yudum rüzgarı esti KARS - Kars'ta Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Yudum rüzgarı esti. Eksi 5 derece soğukta sevenlerinin karşısına çıkan Yudum söylediği bir birinden güzel şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Kars Peynir Festivali son gününde sanatçı Yudum sahne aldı. Kars Kalesi eteklerinde Bedesten bölgesinde soğuk havaya aldırış etmeden alanı dolduran binlerce kişi, Yudum seslendirdiği şarkılarla adeta kendinden geçti. Sanatçının seslendirdiği eserlere eşlik eden vatandaşlar festivalin son gününde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Yudum'a program sonunda SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca plaket takdim etti. İl Kültür Müdürü Hayrettin Çetin ise programa verdiği desteklerden dolayı Hakan Kankılıç'a plaket vererek teşekkür etti. Kültür Sanat Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu Yudum Kars Kültür Sanat Haberler

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