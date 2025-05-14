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Kardeşler, Doğu Roma Dönemi'ne ait mührü Troya Müzesi'ne bağışladı

Kardeşler, Doğu Roma Dönemi'ne ait mührü Troya Müzesi'ne bağışladı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki kardeşler Aden ve Doran Dayangaç, evlerinin yakınında buldukları Doğu Roma Dönemi'ne ait mühür yüzüğü Troya Müzesi'ne bağışladı. Uzman incelemeleri sonucu tarihi bir eser olduğu belirlenen yüzüğün, Hz. İsa'yı inkar eden Petrus'a atıfta bulunan bir figür içerdiği öğrenildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Aden (10) ve Doran Dayangaç (14) kardeşler, buldukları Doğu Roma Dönemi'ne ait 'mühür yüzük' Troya Müzesi'ne bağışladı.

Ayvacık ilçesi Demirci köyünde yaşayan kardeşler Aden ve Doran Dayangaç, 1 ay önce evlerinin yakınında bir yüzük buldu. Aden Dayangaç'ın geçen sene Troya Müzesi'nde gerçekleşen 'Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi' etkinliğine katılıp, 1 gün boyunca müzede görev almasının ardından 2 kardeş, tarihi olabileceğini düşündükleri yüzüğü Troya Müzesi'ne getirdi. Uzmanların incelemeleri sonucu, yüzüğün Doğu Roma Dönemi'ne ait bir 'mühür yüzük' olduğu ortaya çıktı. Kardeşler, yüzüğü müzeye bağışladı. Troya Müzesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kardeşlerin bağışıyla ilgili, şu ifadelere yer verildi:

"Troya Müzesi ailesi olarak bugün çok anlamlı bir bağışı gururla duyuruyoruz. Ayvacık, Demirci köyünden iki pırıl pırıl kardeş, 10 yaşındaki Ümmühan Hatun Ortaokulu öğrencisi Aden Dayangaç ve 14 yaşındaki Ayvacık Fen Lisesi öğrencisi Doran Dayangaç, müzemize Doğu Roma Dönemi'ne ait bir yüzük mühür bağışladı. Mühür yüzüğün üzerinde, Petrus'un Hz. İsa'yı inkarına gönderme yapan horoz figürü bulunmaktadır. Bu anlamlı hikaye, Aden'in geçtiğimiz yıl müzemizde gerçekleşen 'Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)' projesinde 1 günlüğüne Troya Müzesi ailesine katılmasıyla başladı. Evlerinin yakınlarında bulduğu bu ilginç nesnenin tarihi bir eser olabileceği şüphesiyle abisi Doran ile paylaşan Aden, abisinin de desteğiyle bu kıymetli hediyeyi müzemize ulaştırmaya karar verdi. Aden ve Doran'ın bu duyarlı ve örnek davranışları, tarihe sahip çıkma bilincinin en güzel göstergesi. Güzel yüreklerinde taşıdıkları bu büyük miras sevgisiyle bizleri derinden etkilediler. Sevgili Aden ve Doran, bu anlamlı bağışınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler gibi bilinçli ve duyarlı gençlerin varlığı, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendiriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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