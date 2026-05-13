Haberler

Karaman'da "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" sürüyor

Karaman'da '749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri' sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da düzenlenen 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi. Kutlamalar, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla Türkçenin resmi dil kabul edilmesinin yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Karaman'da, "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunca konser verildi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla, 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların ikinci gününde, Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun verdiği konserde, "Çırpınırdı Karadeniz", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Razıysan Gel" gibi eserler seslendirildi.

Konseri izleyenler, ritim tutarak çalınan parçalara eşlik etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
İtalya’da kuma getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti

Kuma isteyen kocaya uykuda kanlı infaz: İntikamı çok acı oldu!

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı