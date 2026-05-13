Karaman'da '749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri' sürüyor

Karaman'da, "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunca konser verildi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla, 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların ikinci gününde, Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun verdiği konserde, "Çırpınırdı Karadeniz", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Razıysan Gel" gibi eserler seslendirildi.

Konseri izleyenler, ritim tutarak çalınan parçalara eşlik etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.