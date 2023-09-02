Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Oğuzların 2 kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretinin torunları şenlikte bir araya geldi. Mehter takımının seslendirdiği marşlar ile başlayan şenlik, jandarma çelik kanatlar, atlı gösteriler ve canlandırılan savaş sahneleri devam etti.

Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı

KIRIKKALE - Oğuzların 2 kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretinin torunları, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'nde bir araya geldi. Mehter takımının seslendirdiği marşlar ile başlayan şenlik, jandarma çelik kanatlar, atlı gösteriler ve canlandırılan savaş sahneleri devam etti.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gerçekleştirilen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Oğuzların 2 kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretinin torunları şenlikte bir araya geldi. Kurulan kıl çadırlar, giyilen geleneksel kıyafetler ve sergilenen oyunlar ile Yörük kültürü tanıtıldı. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran takımının seslendirdiği marşlar ile Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi. Türklerin yüzyıllar öncesine dayanan at üzerinde ok atma kültürü ile Ertuğrul Gazi dönemindeki savaş sahnesi canlandırıldı. Etkinliğin devamında ise, öğrenciler tarafından okçuluk gösterileri yapıldı. Kaymakamlık tarafından da katılımcılara yemek ikram edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, fetih üzerine kurulu bir millet olduklarını belirterek, 16 devletin 17'ncisi ile beraber tek devlet olduğunu ifade etti.

Karakeçililerin hiçbir zaman tarihin hiçbir anında işgal ile yol almamış bir millet olduğunu ifade eden Makas, "Bizler Batı gibi sömürücü ve işgal etmeye, almaya değil, hep vermeye, ilah-ı kelimetullahı yaymak üzerine atımızla kıtalar yürümüşüz, biz bir ve beraber olduğumuz zaman. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun yol arkadaşı Devlet Bahçeli beyefendi ve diğer büyüklerimizin hemhal olmasıyla 'Dünya 5'ten büyük' diyebilen, özüne dönen ve o sömürücü kurulu düzene 'One minute' çekebilen bir milletin evlatlarıyız" diye konuştu.

1071'de Anadolu'yu yurt edindiklerini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Osmanlı ile birlikte 600 sene dünyaya hükmettik. Bunların özünde, temelinde Karakeçililer hep olmuştur. 24 Oğuz boyundan Kayı boyunun önemli bir aşireti Karakeçililerin her zaman bu ülkenin mukaddeslerinin korunmasında, yayılmasında her zaman bir güç, ateş olmuşladır ve öne atılmışlardır" dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Oğuzların Bozok boyundan Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretinin, Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt meydan muhaberesi zaferinden sonra Anadolu'ya gelen ve Anadolu'nun güçlenmesinde İslamiyet'in yayılmasında oldukça bir görev üstlendiğini söyledi.

Kaymakam Ali Can Uludağ ise, Karakeçili şenliğinin en önemli yanının öze dönüş olduğunu vurguladı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Şenlik, sanatçılar Neslihan Yılmaz ve Ali Kınık'ın akşam düzenleyeceği konser ile sona bulacak.