Karakas'ta Geleneksel Türk Filmleri Festivali Galası Düzenlendi

TÜRKİYE'NİN Karakas Büyükelçiliği, Karakas Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gran Cine iş birliğiyle, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Geleneksel 3'üncü Türk Filmleri Festivali'nin galası düzenlenen törenle gerçekleşti.

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Gran Cine yetkilisi Bernardo Rotundo, Türkiye ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin sinema alanındaki yetkinliğini Venezuela'ya taşımanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, bu tür kültürel etkinliklerin iki ülke halkını birbirine yakınlaştırdığını vurguladı. Galanın son konuşmasını yapan Türkiye Karakas Büyükelçisi Sayın Aydan Karamanoğlu, gösterilecek olan 'Bal' ve 'Yozgat Blues' filmlerinin içeriklerine kısaca değindi. Venezuela ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılına dikkat çeken Büyükelçi Karamanoğlu, etkinliğin siyasetten ve ekonomiden uzak, yalnızca sinema ve kültür için bir araya gelinen özel bir gece olduğunu belirtti. Konuşmasını, Venezuela ve Türkiye dostluğunun sonsuza dek sürmesi temennisiyle bitirdi.

İki ayrı salonda eş zamanlı olarak film gösterimleri yapıldı. Davetliler, Türk sinemasının farklı türlerinden iki önemli yapımı izleme fırsatı buldu. Gösterimlerin ve düzenlenen ikramın ardından gala programı sona erdi.

Gelenekselleşen festival, 25 Eylül-04 Kasım tarihleri arasında Lider Alışveriş Merkezi'nin sinema salonlarında ve sokak gösterimleri şeklinde devam edecek. Türk sinemasının birbirinden değerli filmlerinin Karakaslı sinemaseverlerle buluşmaya devam edeceği festival, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi pekiştirecek.