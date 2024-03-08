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Karaelmas Ekspresi Karabük'e Ulaştı

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Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Karabük'e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu tren, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde Karabük Garı'na geldi.

Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Karabük'e ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu tren, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde Karabük Garı'na geldi.

Tren, burada Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Sefere katılan sivil toplum kuruluşları ve seyahat acente temsilcileri ile basın mensupları, Safranbolu Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Cinci Han'daki programa katılan Alparslan, burada yaptığı konuşmada, Karaelmas Ekspresi'nin bölge turizmi için öneminden bahsetti.

Tren hattının hazırlık aşamasına ilişkin bilgi veren Alparslan, sürecin tamamlanmasının ardından trenin Ramazan Bayramı sonrasında sefere başlayacağını kaydetti.

Heyetin kentteki ziyaretlerinin ardından tren, Zonguldak'a hareket etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Batı Karadeniz Nadir Alpaslan Türkiye Karabük Ulaşım Kültür Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

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