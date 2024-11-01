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Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yayınları Tanıtıldı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Farabi Aktüel Dergisi'nin 'Bahar' temasıyla yayınlanan dördüncü sayısının tanıtım programına katıldı ve sağlık hizmetlerinin önemine değindi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtıldığını programa katıldı.

Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Farabi Aktüel Dergisi'nin "Bahar" temasıyla yayınlanan dördüncü sayısının tanıtım programında, sağlık hizmetinin, en temel hizmet olduğunu söyledi.

Genç, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibini yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er ise derginin yanı sıra tedavi gören çocukların hikayelerinin anlatıldığı "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı kitabın da yayımlandığını belirtti.

Başhekim Tekinbaş da farklı ve standartların dışında bir iş yaptıklarını vurgulayarak, her seferinde farklı temalarla hazırlanan derginin 50 yıl sonra kaynak eser olarak kullanılacağına inandığını kaydetti.

Müzik dinletisinin sunulduğu programda, Tekinbaş da türkü seslendirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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