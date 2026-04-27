Karadeniz'in ezgileri OMÜ sahnesinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Devlet Konservatuvarı'nın hazırladığı "Karmot" Karadeniz Müzik ve Oyunları Projesi, sahnede kültürel bir şölen sundu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşan gösteri, Karadeniz'in köklü müzik ve dans mirasını akademik bir bakışla sanatseverlere aktardı. Karadeniz'in yol havalarından efkar ezgilerine, sözlü ve sözsüz türkülerinden dans müziklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan "Karmot", bölgenin müzikal çeşitliliğini sahneye taşıdı. Kemençe, tulum, tütek, horon davulu ve zilzurna gibi yöresel çalgılar üzerinden yapılan tespit ve analizler, sahnede estetik bir anlatıma dönüştürüldü.

Geleneksel form ile modern sahne estetiğini buluşturan gösteri, kültürel aktarımı canlı tutmayı hedefledi. Zengin repertuvarıyla dikkat çeken konserde Karadeniz'in sevilen türkü ve oyun havaları art arda sahnelendi. Koro, dans ekibi ve orkestranın uyumu izleyicilerden tam not alırken, performans boyunca salonu dolduran sanatseverler Karadeniz'in coşkusuna ortak oldu. - SAMSUN

