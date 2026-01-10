Haberler

Trabzon'da, Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kutlandı

Trabzon'da, Karadeniz'in yeni yıl geleneği 'Kalandar' kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde, Kalandar yeni yıl kutlaması etkinliği düzenlendi. Yöresel kostümlerle horonlar oynandı, sahne performansları sergilendi ve yerel lezzetler sunuldu. Etkinlik, turizme katkı sağladığı ifade edildi.

Karadeniz'in geleneksel yeni yıl kutlaması "Kalandar", Trabzon'un Araklı ilçesinde kutlandı.

Kaymaklı Mahallesi'ndeki bir doğa ve ekoturizm işletmesinde, yörede yılın ilk ayının adı olarak bilinen "Kalandar"ı kutlamak amacıyla program gerçekleştirildi.

Kalandar adetlerinden sayılan kostümleri giyen yöre halkı, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Sahne performansları ve yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlikte, Kalandar geleneği yaşatıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Temsilcisi Metin İnan, AA muhabirine, etkinliğin turizme katkı sağladığını söyledi.

İnan, etkinliklerin artmasını dileyerek, "Turizm için özellikle kış ayında yapılan organizasyonlar, yöre halkı için de çok güzel, yaşanabilir kültürel bir faaliyet. Umuyoruz ki bunun gelecek yıllarda da devamı gelecektir." dedi.

Etkinliği organize eden İsmail Güven ise Araklı'da ilk defa yaptıkları Kalandar kutlamasında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Vatandaşlardan Büşra Bektaş da ilk kez Kalandar gecesine katıldığını ifade ederek, horon oynayarak keyifli bir akşam geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Şampiyonluğun arkasındaki o detay: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

Şampiyonluğun arkasındaki o detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj